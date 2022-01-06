Dünya Koronavirüste peş peşe vaka rekoru! KKTC'de günlük sayı bini geçti

Koronavirüste peş peşe vaka rekoru! KKTC'de günlük sayı bini geçti

Dünya

Koronavirüste peş peşe vaka rekoru! KKTC'de günlük sayı bini geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1001 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

06 Ocak 2022, Perşembe 22:23 Son Güncelleme:
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KKTC'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür rekor tazeliyor. Ülkede, son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test ile 1001 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 371’e ulaştı. KKTC’de Salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vakaların 434’ü Lefkoşa'da, 239’u Girne'de, 242’si Gazimağusa'da, 50’si Güzelyurt'ta, 12’si İskele'de ve 24'ü Lefke'de kaydedildi. KKTC’de salgının başından bu yana 143 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Sağlık sisteminde aksamalar başladı

KKTC genelinde ki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları arasında da Covid-19’un yayılması nedeniyle sağlık sisteminde aksaklıklar yaşanmaya başlarken, Girne Akçiçek Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulü yapılamıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın hızlı şekilde artan koronavirüs vakaları nedeni ile bazı tedbirleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

LEFKOŞA (İHA)

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