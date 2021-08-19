Türkiye Koronavirüste sevindiren gelişme! Düşük riskli il sayısı giderek artıyor

Koronavirüste sevindiren gelişme! Düşük riskli il sayısı giderek artıyor

Türkiye

Koronavirüste sevindiren gelişme! Düşük riskli il sayısı giderek artıyor

Sağlık Bakanı Koca, Kilis ve Zonguldak'ta ilk doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 01:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kilis ve Zonguldak, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Van, Yozgat ve Erzurum'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, Kovid-19 risk haritasında bu illerin renginin turuncu (yüksek riskli) yerine sarı (orta riskli) olduğunu bildirdi.

AA

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