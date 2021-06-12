Türkiye Koronavirüste son durum! 12 Haziran koronavirüs tablosu

Koronavirüste son durum! 12 Haziran koronavirüs tablosu

Türkiye

Koronavirüste son durum! 12 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57’e yükseldi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 19:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57’ye yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 789 bin 542’ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Ne sözlük ama
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İSKİ şantiyesini su bastı! 1 işçi son anda kurtarıldı