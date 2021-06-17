Türkiye Koronavirüste son durum! 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum! 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

Koronavirüste son durum! 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 17 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

17 Haziran 2021, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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