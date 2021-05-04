Türkiye Koronavirüste yanlış negatif sonuç verme riskini düşüren tanı kiti geliştirildi

Koronavirüste yanlış negatif sonuç verme riskini düşüren tanı kiti geliştirildi

Türkiye

Koronavirüste yanlış negatif sonuç verme riskini düşüren tanı kiti geliştirildi

Koronavirüs salgınında özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı duyarlı ve yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirildi.

04 Mayıs 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs birçok mutasyonuyla birlikte yayılmaya devam ederken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı tanı kiti geliştirildi.


İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini belirtti.

Doluca, “Virüs yeni mutasyona uğrasa bile geliştirdiğimiz yazılım, kitin yanlış negatif sonuç verme riskini azaltacak” dedi.

AA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zihin açıklığı
Rauf Tamer
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup kişi gözaltına alındı