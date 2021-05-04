Koronavirüste yanlış negatif sonuç verme riskini düşüren tanı kiti geliştirildi
Koronavirüs salgınında özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı duyarlı ve yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirildi.
04 Mayıs 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Koronavirüs birçok mutasyonuyla birlikte yayılmaya devam ederken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı tanı kiti geliştirildi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini belirtti.
Doluca, “Virüs yeni mutasyona uğrasa bile geliştirdiğimiz yazılım, kitin yanlış negatif sonuç verme riskini azaltacak” dedi.
AA
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