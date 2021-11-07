Koronavirüste yeni dönem! O ilaç Türkiye’de de deneniyor…

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, COVID-19 sürecinde önemli bir dönemece girildiğini belirterek, “İlk defa COVID-19’a direkt etkili bir ilaç İngiltere’de acil kullanım onayı aldı. İlaç için diğer ülkelere de üretim hakkı verilmeli” dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e şunları söyledi:

İNGİLTERE’DEKİ İLAÇ 700 DOLAR

“ABD’de başka bir ilacın da Faz-3 ön raporu yayınlandı. İlacın yüzde 89 oranında hastaneye yatış ve ölümü azalttığı tespit edildi. Bu, COVID-19 salgınında önemli bir dönemeç. İlaç çok etkili, ancak fiyatı çok önemli. İngiltere’deki ilaç 700 dolar (6 bin 783 TL). ABD’deki de yıl sonuna kadar piyasada olacak ve fiyatı daha aşağı olmayacak. Fiyatın ülkelerin alım güçlerine uygun olması şart.

Dağılımının eşit olması ya da üretim hakkının jenerik ilaç olarak başka ülkelere verilmesi umarım mümkün olur. Aksi halde ülkelere büyük yük oluşturacaktır.

HASTALAR HIZLA TOPARLANIYOR

ABD’deki faz-3 çalışması devam eden ilaca Türkiye de katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu ilacın Faz-3 çalışması birçok merkezde, dünyada ise 15 ülkede devam ediyor. Merkezimizde yaptığımız gözlemler çok başarılı. Henüz ağırlaşmamış hastalara ilk 5 günde verildiğinde çok hızlı şekilde toparlanma tespit ettik.”