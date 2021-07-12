Koronavirüste ‘yok artık’ dedirten gelişme! İkisi de bulaşabilir…

Yeni koronavirüs mutasyonları daha bulaşıcı olma, aşılara karşı direnç gösterme gibi özellikleriyle tehlike saçıyor. Farklı mutasyonların karışımı olan Delta Plus varyantı gibi virüs türleri yayılmaya devam ederken; uzmanlar, aynı anda birden fazla varyanta yakalanmanın da mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Ocak ayında Portekiz’de 17 yaşındaki bir hastada iki farklı koronavirüs tespit edildi.

TEHLİKELİ KARIŞIM

Aynı dönemde Brezilya’daki bilim insanları, iki kişiye aynı anda iki farklı tip koronavirüs bulaştığını, bunlardan birinin Gamma adı verilen endişe verici bir varyant olduğunu bildirdi. Çifte varyant vakaları Belçika’da da görüldü. 90 yaşındaki bir kadından alınan numunelerde Alfa ve Beta varyantları aynı anda tespit edildi. Aşı olmadığı belirtilen kadın, mart ayında öldü.

‘ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL’

Belçika’nın Aalst şehrindeki OLV hastanesinde baş araştırmacı olan Dr. Anne Vankeerberghen, “Kadına iki farklı kişiden farklı virüslerin bulaşmış olması muhtemeldir. Nasıl bulaştığını bilmiyoruz” dedi. “Tek bir kişide virüsün iki baskın varyantını tespit etmek sürpriz değil” diyen Warwick Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lawrence Young ise bu durumun aşı karşısındaki etkisinin bilinmediğini söyledi.

5 BİN 242 VAKA, 37 CAN KAYBI

Türkiye’de dün 222 bin 68 koronavirüs testi yapıldı. 5 bin 242 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte 37 kişi koronadan öldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kırmızı kategorideki illere aşı uyarısında bulunarak, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Bir an evvel aşınızı olun” dedi. Son 1 haftada ülke genelinde 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

BARTIN’DA DELTA ÖNLEMİ

Bartın’da, COVID-19’un Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı’nda toplu bayramlaşma, toplu yemek ve güreş gibi etkinlikler yasaklandı.