Türkiye Koronavirüsteki mutasyon çocukları da etkiledi! Artış devam ediyor…

Koronavirüsteki mutasyon çocukları da etkiledi! Artış devam ediyor…

Türkiye

Koronavirüsteki mutasyon çocukları da etkiledi! Artış devam ediyor…

Koronavirüs vakalarının hızla artmasında büyük etkisi olduğu bilinen İngiltere mutasyonunun çocukları etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, mutant virüsün çocukları, özellikle 8-11 yaş grubunu daha çok etkilediğini belirtti.

25 Mart 2021, Perşembe 08:53 Son Güncelleme:
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Türkiye'de görülmeye başlayan ve giderek yayılan koronavirüsün İngiltere mutasyonunun çocukları da etkilediği belirtilerek vaka artışında adeta patlama yaşandığı ifade edildi.

Türkiye'de, başta mutant virüsün etkisiyle yaşanan vaka artışı devam ediyor. Dün açıklanan tabloda vaka sayısı 29 bin 762 kişi oldu.

Uzmanlar, mutant virüsün çocukları, özellikle 8-11 yaş grubunu daha çok etkilediğini belirtti. Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan Mert İnan imzalı habere göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka artışında adeta patlama yaşandığı uyarısında bulunarak yayılımın tamamen aile kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Çocuklarda hastane yatışlarının da başladığını belirten uzmanlar, ebevenylerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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