Beden Sağlığı Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlayın

Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlayın

Beden Sağlığı

Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlayın

Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor.

16 Mart 2020, Pazartesi 17:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Koronavirüsten korunmak için kamusal alandan, evlere kadar önlemler artırıldı. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkmama durumunda virüsten korunmak için çanta hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor. Eczacı Gökhan Ekmekçi ise çantada buldurulması gerek malzemeleri anlattı.

 

Ekmekçi, 'Öncelikle kişisel hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Bu sebeple çantanın içerisinde bir el dezenfektanı bulunmalı. Ayrıca kişisel bakılmalarımızı yaptığımız dönemde uzun süreli kullandığımız havlular yerine tek kullanımlık peçete kullanmak daha steril olacaktır. Zaruri ihtiyaç durumunda dışarı çıkmak için maske ve eldiven, yeni bir diş fırçası ve diş macunu bulunmalı. Ayrıca uzun süreli dezenfektan ve kolonya kullanımı deride tahrişe yol açacağı için nemlendirici krem de eklenmeli. Herhangi bir hastalık durumunda bunu rahat atlamak için mineral ve vitamin desteği eklenebilir. Ayrıca boğaz için gargaralar ve ateş ölçer de çantada bulunmalı. Ama en önemlisi uzmanların bu konudaki bilgilendirmelerini takip edip buna göre hareket etmek ve doğru ilaç bilgisini de uzmanlardan öğrenmek gerekiyor' dedi. (DHA)

Koronavirusekarsievdeneyapilmali.mp4

Koronavirüs karşısında cep telefonları nasıl temizlenmeli?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Ahmet Özyazgan
Diz ağrılı kabusunuz olmasın: Diz ön ağrısı nedir?
Ahmet Özyazgan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Donuk omuz hastalığı nedir? Neden olur ve nasıl tedavi edilir?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanser hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı?