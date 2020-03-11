Koronavirüsten korunmanın yolları

Korku ve kaygı yaratmadan salgın hastalıklara karşı önlem alıp bilinçli davranmak her zaman için hastalığı atlatmak konusunda başarı sağlamıştır. Koronavirüse karşı alınacak önlemler le salgına yakalanma riskinizi geciktirebilir hatta yakalanma riskinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Henüz bir ilaç tedavisi bulunmayan koronavirüsten korunmanın yolu öncelikle kişisel bakım, yeterli uyku ve düzenli beslenmedir. Vücut direncinin kuvvetli olması için beslenme ve uykunun birbiriyle paralel ilerlemesi gereklidir. Koronavirüsten ya da adı ne olursa olsun ‘virüsten’ korunmak için vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmemiz gereklidir. Peki o zaman nasıl beslenmeliyiz ? Vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için protein tüketimimize önem vermeliyiz. Yumurta, et, tavuk, balık en etkili protein kaynaklarımızdandır. Bir diğeri ise antioksidanlardan zengin besinlerdir. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan kapasitesi yüksek meyveler (kırmızı-mor meyveler, C vitamininden zengin kuşburnu,mandalina,portakal..) yeşil yapraklı sebzeler , brokoli, turp, sarımsak ve baharatlara (nane,kekik,tarçın,zerdeçal,zencefil) beslenmemizde sık sık yer vermeliyiz. Ayrıca koronavirüsten korunmak için bireyde herhangi bir intolerans yoksa yoğurt ve kefir tüketimine önem verilmelidir. Çünkü fermente ürünlerin tüketiminin artması koronavirüsten korunmak adına faydalıdır. Sıvı tüketimine dikkat etmemiz gereklidir. Bu dönemlerde soğuk içecekler yerine sıcak içecekleri yudum yudum içerek boğazımızı nemli tutmalıyız.

Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip koronavirüsten korumaya yardımcı tarif;

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı arı poleni (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bu malzemeleri macun kıvamına getirip günde 1 kaşık tüketilmelidir. Tüketirken de boğazda bekletip ılık suyla yutulmalıdır.

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