Türkiye Koronavirüsten öldüğü iddia edildi, ailesinden açıklama geldi

Koronavirüsten öldüğü iddia edildi, ailesinden açıklama geldi

Türkiye

Koronavirüsten öldüğü iddia edildi, ailesinden açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında 89 yaşında bir vakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sosyal medyada bu kişinin eczacı İhsan Giray olduğu iddialarının üzerine Giray'ın ailesinden açıklama geldi.

18 Mart 2020, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’de ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hayatını kaybeden vatandaşın kimliği açıklanmazken sosyal medyada bir iddia ortaya çıktı. Beyoğlu’ndaki Melis Eczanesinin sahibi Ecz. İhsan Giray’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edildi.

90 yaşındaki eczacı bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Giray’ın yakınlarının cami ile mezarlıkta maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

Cenaze töreninde önlem alındı

Eczacı Giray’ın cenaze törenine katılan yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Yakınları Giray’ın zatürreden öldüğünü ve ölümünün yeni tip korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını belirtti. Giray’ın yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs, "Yakınım hakkında internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi. Yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" dedi.

 Esnaf arkadaşı açıkladı

Öte yandan, sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşlar Giray’ın Beyoğlu’ndaki eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekti. Giray’ı yıllardır tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı, "Çok iyi insandı ben tanıyordum. Yalan söylüyorlar koronavirüsten ölmedi" şeklinde konuştu.

İHA


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