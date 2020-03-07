Koronavirüs nedeniyle ölen tek Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği netleşmedi. Ailesi, Fransız makamlarının bu duruma sıcak bakmadıklarını söyledi

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölen Türk ile ilgili gelişmeleri CNN TÜRK Fransa muhabiri Arzu Çakır Morin canlı yayında anlattı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları: Halil Bıçkı isimli 64 yaşındaki Türk vatandaşı Fransa'da virüsün ilk yayıldığı bölgede bu virüse yakalandı ve perşembe sabahı yaşamını yitirmişti. Dün doktor ve ailesi ölüm haberini duyurdu. Sabah ailesi ile yeniden haberleştik. "Şu anda hepimiz evdeyiz" diyorlar. Halil Bıçkı'nın ailesinin de virüsü taşıma ihtimali var ancak şu ana kadar bir tespit yapılmamış. Evde bir süre güvenlik ve tedbir olarak bekliyorlar.

Dünyada koronavirüs salgını

Koronavirüs nedeniyle ölen Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili ailenin talebi ise henüz yanıt almış değil. Çünkü otopsi işlemlerinin yanı sıra bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Ailesi, cenazenin Türkiye'ye gönderilmesine Fransız makamlarının çok sıcak bakmadığını söylüyor.

Fransa'da, İtalya'da, Avusturya'da, Belçika'da, İsviçre'ye doğru virüs ciddi manada yayılıyor. İtalya'da virüs önce kendisini gösterdi. Vaka sayısı 400'e yükseldi. 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da da bilanço ağırlaşmaya başladı. İtalya'daki yükseliş gibi Fransa'da da virüs yayılma hızı arttı. İtalya'dan sonra Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülke Fransa oldu. Şu ana kadar 613 kişide virüs tespit edildi. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Bu da yüzde 1'den az bir oran.

Doktorlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Macron, Elize Sarayı'nda doktorlarla bir araya geldi. Bir enstitüye bu konuda talimat verdi.

Ülkede jel bulunamıyor, tuvalet kağadı bulunamıyor, maske zaten uzun zamandır temin edilemiyor. Maske üretimlerine ve stoklara el konuldu. Fabrikalar ilk etapta maskeleri Çin'e ihraç ettiği için. Hastanelerde doktorlar bile zor maske bulabiliyor.

CNN Türk

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