Koronavirüsten ölen hastanın röngen görüntüsü ortaya çıktı

Aralık ayının başına Çi'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını şu an global bir sorun haline gelmiş durumda.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

62 bin 793 kişi taburcu edildi

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Kovid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.Kovid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.





Virüsten ölen hastanın röngen görüntüsü yayınlandı

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 44 yaşında corona virüsten ölen bir erkek vakanın akciğer röntgen fotoğraflarını yayınladı.

Röntgen filmlerinde akciğerlerin çevresindeki sıvının nasıl zamanla daha belirgin ve yoğun bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Çin vatandaşı hastanın yaklaşık iki hafta boyunca ateş ve öksürükten şikayetlerinin ardından sonra 25 Aralık 2019'da hastaneye kaldırıldığı verilen bilgiler arasında. Doktorlar hastada ilk olarak zatürre ve akut solunum sıkıntısı sendromu teşhisinde bulundu.

Hasta tedavi edilmesine rağmen 1 hafta sonra corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Corona virüs hastalarının çoğunda ters bir çember işareti belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Akciğerlerin alt köşelerindeki beyaz lekeler virüs ün varlığını gözler önüne seriyor.







