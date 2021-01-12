Koronavirüsü atlatan adamın kanseri kendiliğinden iyileşti

Koronavirüs aşısının bulunması tüm dünyaya büyük bir sevinç yaşattı. Ülkeler tüm vatandaşlarını aşılama çalışmalarına başladı. Ancak 61 yaşındaki erkek bir hastadan çok ilginç bir durum yaşandı. Hasta ilerleyen lenfadenopati ve kilo kaybı ile hematoloji bölümüne sevk edildi, ayrıca böbrek yetmezliği de yaşadığı için hemodiyaliz alıyordu. Başarısız bir böbrek nakli nedeniyle 3 yıldır immünosüpresif (bağışıklık baskılama) tedavi görmemişti. Hasta, Hodgkin lenfoma olarak adlandırılan rahatsızlığı yaşıyordu. Teşhisten kısa bir süre sonra ise nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan PCR testinde koronavirüs pozitif çıktı.

Yaşlı adam hastanede 11 gün boyunca yatarak tedavi gördü. Bu süreçte ise lenfomasına iyi gelecek herhangi bir kortikosteroid veya immünokemoterapi uygulanmadı. 11 günlük yoğun bakımın ardından iyileşmek için eve gönderildi.

Kanseri kendiliğinden gerilemeye başladı

Dört ay sonra ise yaşlı adamın lenfadenopatisinde azalma meydana gelmeye başladı. Yapılan testlerde de lenfadenopatinin yaygınlığının ve metabolik alımın azaldığını görüldü. Peki bu nasıl oldu? Uzmanlar bu durum hakkında bazı varsayımlarda bulunuyor.

Lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir

Kanseri nasıl kendiliğinden yendi?

Uzmanlar, SARS ‐ CoV ‐ 2 enfeksiyonunun, yüksek dereceli Hodgkin olmayan lenfomada da diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi anti-tümör immün tepkisini tetiklediğini varsayıyor. Yani koronavirüse karşı oluşan bağışıklık yanıtının kanser hücrelerini etkilediği düşünülüyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Yaşlı adamın yaşadıkları, koronavirüs için geliştirilen mRNA aşılarının kansere umut olabileceğine bir örnek. Zira, koronavirüs aşısını bulan şirketlerden biri olan BioNTech'in Türk-Alman kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, asıl odaklarının kanser tedavisi olduğunu açıklamış, ancak pandemiyle birlikte koronavirüs aşısına yoğunlaştıklarını söylemişlerdi.

Hodgkin lenfoma nedir?

Hodgkin lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir. Lenfatik sistem bağışıklık sisteminin bir parçası. Bu sistemde meydana gelen kanser gibi hastalıklar bağışıklığa zarar verir. Hodgkin lenfoma, bir lenfosit anormal hale geldiğinde başlar.

Anormal hale gelen hücreler kendi kopyalarını yapmak için bölünür. Yeni hücreler yeniden ve yeniden bölünerek daha ve daha fazla anormal hücreler oluşur. Anormal hücreler ölmeleri gerektiğinde ölmez. Vücudu enfeksiyonlar veya diğer hastalıklardan korumazlar. Fazlaca hücrenin çoğalması sıklıkla ur veya tümör adı verilen bir kitle oluşturur.





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