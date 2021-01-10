Koronavirüsü atlatan çocukta ölümcül sendrom görüldü

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Logan Walsh isimli küçük çocuk, kasım ayında annesiyle birlikte covid-19'a yakalanmıştı. Doktorlar ikisinin de 6 hafta önce tamamen iyileştiğini düşünüyordu. Ancak aralık ayında Walsh’in organları zayıflamaya, kalbinden hırıltılar gelmeye ve derisinde kabarcıklar oluşmaya başladı. 7 yaşındaki çocuk, şimdi vücudunu kabarcıklarla saran nadir bir hastalıkla mücadele ediyor ve doktorları, durumunun covid-19’la bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Nadir ve tehlikeli bir hastalık

Doktorlar incelemelerin ardından belirtilerin Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu’ndan kaynaklandığına karar verdi. Bu sendrom, covid-19'un neden olduğu düşünülen nadir ve tehlikeli bir hastalık.

Daha önce covid-19'a yakalanan başka çocuklarda da bu sendromun geliştiği görülmüştü. Şimdi Logan'ın annesi Jessica Walsh, sağlık uzmanlarının bu tehlikeli hastalığa dair halkı bilinçlendirmesini istiyor.

Acile götürdü ancak eve geri gönderdiler

Walsh, oğlunun kusması ve ateşi çıkması üzerine aralıkta ayında acil servise götürdüğünü ama eve geri gönderildiklerini ifade ediyor.

Annenin aktardığına göre Logan'ın durumu birkaç gün sonra kötüleşti ve 16 Aralık'ta vücudunu kabarcıklar ve döküntüler kapladı. Sonunda ambulansla hastaneye kaldırılan Logan’ın söz konusu sendromdan muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Yetkililere isyan etti

Sosyal medyada hükümet yetkililerini eleştiren ve covid-19’un neden olduğu bu sendroma dair uyarılmadıklarını söyleyen anne şöyle konuştu:

Bu sendromun organlara saldırdığı biliniyor, ana organlardan biri de kalp. Doktorların söylediğine göre covid-19 hastası çocuklar, bazen hiç belirti göstermiyorlarmış. Ama sonra Logan gibi geri geliyorlarmış. Bu salgının yalnızca yaşlıları etkilediğine dair konuşmalar yapılıyor ve çoğu zaman çocukları etkilemediği söyleniyor. Logan ilk fenalaştığında hiçbir doktor bunu anlayamadı. Covid-19’la bağlantılı durum ancak şimdi ciddiye alınmaya başladı. Eklemleri ve kasları şiştiğinden, Logan'ın rehabilitasyona girmesi gerekiyor ve tekrar yürümek için fizyoterapiye ihtiyacı var. Neyse ki, durumu kontrol altına alındı... Logan yavaş yavaş iyileşiyor, Noel Günü eve döndü.





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