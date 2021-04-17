Koronavirüsü atlatmadan oruç tutmayın

Vücudu kendisini hasta edebilecek mikroorganizmalara ve zararlı maddelere karşı koruyan yapıya bağışıklık sistemi ya da immun sistem denildiğini belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, “İmmun sistem, vücudumuza giren milyonlarca maddeyi ve mikroorganizmayı tanıyıp ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Damarlarda ve ilgili dokularda hücreler ile onların salgıladıkları maddeler immun sistemini oluşturur. Bu hücreler ve onların bazıları tarafından salgılanan maddeler, hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaların ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına veya yok edilmeleri için aktif bir mücadele yürütür” şeklinde konuştu.

VİRÜS HALA VÜCUDUNUZDAYSA ORUÇTAN UZAK DURUN

İlave kronik hastalığı olmayan kişilerin kısa süreli açlık durumları immun sistem zafiyeti oluşturmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, şu uyarılarda bulundu;

“Sağlıklı bireylerin oruç tutması, Kovid-19 enfeksiyonu açısından bir risk teşkil etmemektedir. Ancak kronik rahatsızlığı olanlar ile halen Kovid-19 virüsü ile enfekte olan kişilerin oruç tutmaları immun sistemleri açısından çok riskli bir durumdur. Testi pozitif çıkan hastalar, nasılsa hastalığı hafif veya belirtisiz geçiriyorum diye tam iyileşmeden, keyfi bir şekilde ilaçları kullanmayı ihmal ederek oruç tutmamalıdır. Ayrıca bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalı ve virüsün yayılımını kolaylaştırarak ölüme davetiye çıkarmamalılar” dedi.

TAM İYİLEŞMİŞ KORONAVİRÜS HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR

Klinik ve laboratuvar olarak tam iyileşmiş olduğu görülen Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin ise oruç tutmasında bir sakınca olmadığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, “Etkili bir immun sistem için sağlıklı beslenme kadar yeterli sıvı alımı da önemlidir. Bu yüzden oruç tutulan dönemde yeteri kadar sıvı alımına dikkat edilmelidir. Yine fiziksel aktivitelerin de immun sistemi canlı tuttuğu unutulmamalıdır” dedi.

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