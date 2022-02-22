Türkiye Koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra yatağında ölü bulundu!

Koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra yatağında ölü bulundu!

Türkiye

Koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra yatağında ölü bulundu!

Bursa'da koronavirüsü bir hafta önce atlatan Nihal Arslan (39) yatağında ölü bulundu. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

22 Şubat 2022, Salı 12:29 Son Güncelleme:
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Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı.



Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA


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