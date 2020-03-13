Koronavirüsü çocuklara anlatın

Psikolog Sancak ailelerin çocuklara koronavirüsü nasıl anlatacaklarına dair tüyolar verdi:

● Çocuğa koronavirüsü anlatırken ilk adım çocukla iletişim halinde olmak ve merak ettiği soruları sorabilmesine izin vermektir.

● Virüsün ne olduğu hakkında çocuğun yaşına uygun kısa ve net açıklamalar yapılabilir.

● Hijyen kurallarını ve alınacak önlemleri anlatarak bunları görsellerle desteklemek gerekir.

● Riskli gruplardan bahsetmek, onların büyük bir risk altında olmadıklarını bilmeleri, onlara iyi gelebilir.

● Sosyal medya ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarından uzak tutmak da önemlidir. Çünkü her zaman kontrolsüz ve korkutucu görüntülerle karşı karşıya kalabilme riski mevcut.

● Kaygısı yüksek olan çocuğa, “Tüm önlemlerimizi alıyoruz, iyi beslenerek ve kendimizi koruyarak güvende kalacağız” şeklinde güven veren bir tutum sergilenmeli.

Korunma yolları

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dicle Çelik, aileler ve çocuklara önemli uyarılarda bulundu:

● Hasta çocuk mutlaka evde dinlenmeli ve takibi yapılmalı.

● Beta enfeksiyonu tanısı konulduğunda çocuk en az iki gün evde durmalı. Ya da üst solumum yolu enfeksiyonu söz konusu olduğunda ateşi düştükten sonra bir gün daha evde dinlenmeli.

● Sağlam çocuk izlemleri mutlaka yapılmış olmalı. Çocukların aşıları tam olmalı.

● Bu dönemde çocukların bağışıklık sisteminin çok iyi olması gerekiyor. Bunun için de iyi beslenme şart. Mevsiminde meyve-sebze tüketilmeli. Bağışıklık sistemini düşürecek olan paketli gıdalardan uzak durulmalı.

● Çocuğa ne zaman ve nasıl el yıkanması gerektiği anlatılmalı. En az 30 saniye süreyle parmak aralarına kadar eller iyice yıkanmalı.

● Öksürürken ve hapşırırken kolun iç kısmı ile ağız kapatılmalı. Ya da tek kullanımlık mendil tercih edilmeli.