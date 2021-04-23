Türkiye Koronavirüsü hiçe sayan eğlence, aralarında temaslılar da gizli geçitten kaçmaya çalışan da
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Koronavirüsü hiçe sayan eğlence, aralarında temaslılar da gizli geçitten kaçmaya çalışan da

Türkiye

Koronavirüsü hiçe sayan eğlence, aralarında temaslılar da gizli geçitten kaçmaya çalışan da

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda barda eğlenen ve aralarında temaslıların da bulunduğu 24 kişiye 23 bin 850 TL para cezası uygulandı.

23 Nisan 2021, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
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Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü. Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 25 kişiye toplam 143 bin 130 lira ceza verildi. Şüphelilerden bazılarının baskın sırasında içerideki dolap görünümlü gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandıkları bildirildi.

Aramalarda 51 deste iskambil kağıdı, 3 okey takımı, 1 takım domino taşı, 4 veresiye defteri, 17 adisyon kağıdı ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

ŞANLIURFA'DA KUMAR OYNAYAN VE KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ İHLAL EDEN 30 KİŞİYE PARA CEZASI

Şanlıurfa'da kumar oynatılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği depodaki 30 kişiye 144 bin 150 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yaptığı şekilde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti. Depodaki aramada, tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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