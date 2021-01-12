Dünya Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde aynı sorun baş gösteriyor

Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde aynı sorun baş gösteriyor

Dünya

Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde aynı sorun baş gösteriyor

Çin'in Vuhan kentinde yapılan araştırmaya göre, koronavirüsü yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorununun görüldüğü ortaya çıktı. Araştırmacı Dr. Bin Cao, 'Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz.' dedi.

12 Ocak 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

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Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü. Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

En az 1 sağlık sorunu görüldü

Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu. Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

"Uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz"

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

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