Son dakika haberine göre, Imperial College London’da yapılan araştırmada hastaların bir bölümünde Kovid-19 enfeksiyon bulguları düzeldikten aylar sonra dahi devam edebilen dikkat, bellek ve odaklanma bozukluğu tarzında ‘zihin bulanıklığı’ saptandığına dikkat çeken Nöroloji uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, “Bu tablo Kovid-19 geçiren hastaların bazılarının beyinlerinin en az 10 yıl yaşlandığı anlamına geliyor ve pandemi önlemlerine sıkı sıkı bağlı kalmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Dr. Mustafa Seçkin, kolesterol yüksekliği, kalp ritim ve kapak bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabetin beyni yoran hastalıklar olduğunu belirterek, “Özellikle kontrol altında olmayan diyabet ve hipertansiyon gibi durumların neden olduğu küçük damar hastalıkları ise eğer beynin kritik alanlarını, örneğin bellekle ilgili alanları etkilemediyse çoğunlukla sessiz ve sinsi seyrediyor.

Küçük damarların etkilenmesi sonucunda görülen milimetrik hasarlar yıllar içerisinde birleşerek geniş bir alanın etkilenmesine neden olabiliyor ve bir çeşit bunama veya parkinsonizm bulguları ortaya çıkarabiliyor.

Bununla birlikte uyku, beynin dinlendiği, çöplerini boşalttığı ve gücünü tazelediği bir süreç. Uyku bozuklukları sadece beyni yoran değil aynı zamanda doğrudan Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabilen ciddi klinik durumlardır” ifadelerini kullandı.

BEYİN YORGUNLUĞUNUN 6 İŞARETİ

Beyin yorgunluğunun en önemli işaretinin işlevselliğinin azalmış olması olduğunu belirten Dr. Seçkin, yorgun beynin ilk sinyallerinin de şunlar olduğunu söyledi: “Daha önce kısa sürede yaptığınız bir işi daha uzun sürede yapmaya başlamışsanız, hatta tamamlamakta zorlanıyorsanız, aynı anda birden fazla işi yürütmekte güçlük çekiyorsanız, randevuları, faturaları takip etmekte zorlanıyorsanız, gün içi yorgunluk, uyuklama hali başlamışsa, hobilerinize karşı ilgi ve motivasyonunuz azaldıysa, basit bir alışveriş listesini yazılı olmadan hatırlamakta zorlanıyorsanız işlevselliğiniz etkilenmeye başlamış demektir.”

FAYDALARI RİSKLERİNDEN FAZLA

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan Kovid-19 aşısı AstraZeneca'nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu vakalardaki sorunlara aşının neden olup olmadığına yönelik incelemelerin devam edeceği belirtilen açıklamada, elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak Kovid-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları da "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandıktan sonra Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." açıklamasını yapmış ve AstraZeneca ile diğer aşıları kullanan kişilere "paniğe kapılmama" çağrısında bulunmuştu. Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin, 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.



