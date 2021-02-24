Dünya Koronavirüsün nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Koronavirüsün nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Dünya

Koronavirüsün nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 00:21 Son Güncelleme:
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi.

Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi.

Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.

DHA

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