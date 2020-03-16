Koronavirüsün şakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam ülkemizde 12 kişide daha koronavirüs görüldüğünü söyledi, böylece vaka sayısı 18’e çıktı. Dünyada ölenlerin sayısı ise 6 bini aştı. Önceki gün umreden dönen 10 bin 330 kişi, Ankara ve Konya’daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Karantinadan kaçmaya çalışanlar oldu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlere ‘tavizsiz’ uyulmasını istedi.

ÖNEMLİ UYARI: Karantina kurallarına uymamak yasalara göre suç. Türk Ceza Kanunu 195’inci maddesi 1’inci paragrafında “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” deniliyor.

Çin’de kontrol altına alınan koronavirüs salgını Batı’da hızla yayılıyor. Dünyada Covid-19 bulaşan kişi sayısı 160 bini, ölü sayısı 6 bini geçti. Suudi Arabistan’da umrede bulunan 10 bin 330 kişilik en büyük kafile önceki gece Türkiye’ye döndü. Sağlık Bakanlığı, önceki günlerde umreden dönenlerin aksine, son kafilenin hepsini Ankara ve Konya’da boşaltılan 5 öğrenci yurduna yerleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin ayrı odalara yerleştirildiğini, şüphelilerin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bakan Koca, “Umreden daha önce dönenler sağlık taramasından geçirildi. 14 günü doldurmayan da takip ediliyor. Tedbirlerde tavizsiz olalım” dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin de “Ankara Üniversitesi yurdunda 1800 kişi var. Sempton görülen 5 kişi hastaneye nakledildi” dedi.

Eğlence mekanlarına korona yasağı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeyle koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında bugün saat 10.00’dan itibaren diskotek, pavyon, bar ve gece kulüpleri geçici süre kapatılacak.

Partilerin grup toplantıları iptal

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM’deki grup toplantılarını bu hafta yapmayacak. Ancak milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu çalışmalarına devam edecek. Bu önlemler alınırken CHP’nin dün İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’ni yapması sosyal medyada tepki çekti.

70 yaş üstü 4 ay karantinada

İngiltere’de koronavirüse karşı yeterli önlem almamakla eleştirilen hükümet, 70 yaş üzerindekilerin 4 ay evden çıkmamalarını istedi.

Virüs şüphelisi kızını kaçırdı

Almanya’dan 12 gün önce Düzce Gölyaka’ya dönen ailenin 5 yaşındaki kızı Ş.F.’nin, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Baba Ü.F. sevk sırasında kızını otomobille kaçırdı. Polis, aracı durdurup, çocuğu hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakıma ziyaret yasağı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere bir yenisi daha eklendi. Hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde ve palyatif bakım servislerinde yatan hastaları ziyaret etmek yasaklandı. Ayrıca hasta ziyaretlerinin mesai saatleri dışında olmasına karar verildi.

Kütüphaneler kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında “Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak” açıklaması yaptı. Ayrıca kütüphalerde yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Sarp Kapısı’na kilit vuruldu

Türkiye-Gürcistan sınırı olan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 17.00 itibariyle geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı. Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a geçmek için Sarp Sınır Kapısı’na giden Azeriler ise kapıda kaldı .

Düğünde halay

Türkiye’de de görülen koronavirüs, düğünleri de etkiledi. Birçok kişi düğünlerini iptal etti. Ancak çeşitli sebeplerle iptal edilemeyen düğünlerde ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Antalya’da bir düğünde davetliler koronavirüs riskine aldırmadan el ele tutuşarak halay çekti.

Onaylı, bilinen ürünler kullanın

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, el dezenfektanları konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Başar Cander “El dezenfektanlarında metil alkol kullanılırsa zehirlenmeye yol açabilir. Kullanılacak dezenfektanın onaylı ve bilinen ürünler arasından seçilmesi gerekir” dedi.

Taraftarın korona önlemi

Koronavirüse yönelik önlemler kapsamında spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un taraftan grubu hodri Meydan, dün takımlarını, kendi sahasında yapacağı 1877 Alemdağ maçına koruyucu elbiselerle uğurladı. 50 kişilik taraftar grubu, takım otobüsü stada giderken meşale yakıp tezahürat etti. Kocaelispor maçı 3-0 kazandı.

Everest operasyonu

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanırken mahsur kalan Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya Nepal’de bir köye sığındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dağcıların helikopterle bölgeden alındığını ve Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Çin ve Nepal koranavirüs tehlikesi nedeniyle Everest’e çıkışı yasaklamıştı.

Trump’ın testi negatif çıktı

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs testinin temiz çıktığı açıklandı. Trump’ın geçen hafta görüştüğü 4 Brezilyalı’da koronavirüs tespit edilmişti.



