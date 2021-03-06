Koronavirüsün yeni bir mutasyonu daha ortaya çıktı

Güney Afrika’daki virüsle benzer özellik gösteriyor!

Brezilya ve Güney Afrika’daki mutasyonla benzer özellikler gösteriyor. Ingiltere’de iki farklı yerel mutasyon daha var. Nüfusun yüzde 31’i aşılandı. Mutasyonların aşının etkisini kırmasından korkuluyor. Şimdiye kadar virüsün farklı mutasyonlarına Nijerya, Güney Afrika, ABD ve Brezilya’da rastlandı.





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