Koronavirüsün yeni bir mutasyonu daha ortaya çıktı
Ingiltere’de COVID-19’un yeni bir mutasyonuna daha rastlandı. B1.1.318 ismi verilen mutasyon Kent şehrinde 16 kişide görüldü.
06 Mart 2021, Cumartesi 11:44 Son Güncelleme:
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Güney Afrika’daki virüsle benzer özellik gösteriyor!
Brezilya ve Güney Afrika’daki mutasyonla benzer özellikler gösteriyor. Ingiltere’de iki farklı yerel mutasyon daha var. Nüfusun yüzde 31’i aşılandı. Mutasyonların aşının etkisini kırmasından korkuluyor. Şimdiye kadar virüsün farklı mutasyonlarına Nijerya, Güney Afrika, ABD ve Brezilya’da rastlandı.
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