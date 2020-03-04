Koronavirüsünün yaşa göre ölüm oranını gösteren rapor yayınlandı

Çin'deki sağlık yetkilileri, resmi olarak COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüs hakkında ilk büyük raporlarını yayınladılar. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 11 Şubat 2020 itibariyle Çin'deki 72.314 hasta kaydına ve 44.672 onaylı koronavirüs vakasına dayanan makaleyi derledi. Tespit edilen toplam vaka sayısının yanı sıra virüs kaynaklı 1023 ölüm kaydedildi. Hayatını kaybeden insanların sayısı, tespit edilen vaka sayısının yüzde 2.3'lük kısmına denk geliyor.

Bu makale, ölüm oranının yaşla birlikte kademeli olarak arttığını gösteriyor. Örneğin, 9 yaş ve altı çocuklar arasında ölüme rastlanmadı.

10-39 yaş aralığındaki insanlarda ölüm oranı yüzde 0,2 olarak saptanırken, 60-69 yaş aralığında bu oran yüzde 3,6'ya yükseliyor.

80 yaş ve üstü insanlar arasında ise ölüm oranı yüzde 14,8 ile en yüksek seviyede.

Mevcut hastalıkları olan insanlar da daha yüksek risk altında. Makale, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon ve kronik solunum hastalığı olanların hepsinin ortalama ölüm oranından daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Son olarak Çinli yetkililer, erkeklerde görülen ölüm oranının yüzde 2,8 ile kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Kadınlardaki ölüm oranı ise yüzde 1.7 olarak saptandı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada teyit edilmiş vakaların yüzde 3,4'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, virüsün gripten daha ölümcül etkiye sahip olduğunu ancak kontrol edilebileceğini söyledi.



