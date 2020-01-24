Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ile ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların en başında ise yarasa çorbası geliyordu...

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor.









Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi. Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.









Bu kapsamda, Çin’in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni koronavirüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştırdı.









En olası kaynağı yılan

Araştırmacılar, 2019-nCoV'daki protein kodlarının, daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi. Çalışmada, bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.

Diğer yandan, Pekin'deki Zooloji Enstitüsü araştırmacı Cıng Ayhua, virüsün kayağıyla ilgili olarak genetik kodlamadaki benzerliklerin kendi başlarına yeterli kanıt olmadığını söyledi.





Cıng, çalışmanın bulgularının ilginç bir hipotez olduğu ancak doğrulamak için daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.



