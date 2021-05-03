Koronaya yakalanan Hande Demir yaşadığı süreci anlattı

Çocukları Mavi, Masal ve Aslan ile yaptırdığı testler pozitif çıkmış, ailece tedavi görmeye başlamışlardı. Hande Demir hastalığı epey ağır geçirdi, yine de hastaneye yatmamak için resmen direndi. “Virüsü çocuklardan kaptım” diyen sosyetik güzelin sesi hâlâ kötü ve öksürüğü devam ediyor.

Hande Demir korona ile savaşını şöyle anlattı:

'ÖLÜYORUM ZANNETTİM'

“Hayat beni zorlu bir teste tabi tuttu. Nefes alamamanın ne demek olduğunu anladım. Hatta 2-3 gece ‘Benim hikayem herhalde buraya kadarmış’ diye düşündüm, ölüyorum zannettim. Sorgulamak, boş vermişlik, geçmişi irdelemek derken günler zor da olsa geçti ve çok şükür atlattım bu illeti. Kendime daha yeni geldim. Balkonda rahatça nefes alıp vermek, pastanın kokusunu duyup tadını alabilmek paha biçilemez bir duygu.”



