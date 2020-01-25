Koronavirüs bulaşan hastayı robot tedavi ediyor

Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan 15 Ocak'ta ABD'nin Seattle kentine giden ve ABD'de virüsün tespit edildiği ilk kişiyi bir robot tedavi ediyor. Özel bir tecrit sedyesiyle hastaneye kaldırılan ve hastanenin kalabalık bölümlerinden uzakta tutulan 30'lu yaşlarındaki hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Steteskop kullanan ve yaşam bulgularını ölçen robot, ekranı aracılığıyla doktorlarla hastanın konuşmasını sağlıyor. Washington eyaletinin Everett kentindeki Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, ilave testler yaparak virüsün varlığını devam ettirip ettirmediğine, hastanın bulaşıcılığının devam edip etmediğine bakacaklarını, ona göre taburcu etmeye karar vereceklerini anlattı. Washington eyaleti yetkilileri, ABD havaalanlarında sağlık taramasına başlanmasından önce Seattle-Tacoma Havaalanına inmiş bulunan erkekle yakın temas kurmuş 43 kişiye ulaştı.Bu kişiler hastalığın izine rastlanıp rastlanmadığının test edilmesi adına her gün denetim altında tutulacak.

41 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Çin’de ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi. Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 5, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 2, Tayvan’da 3, Tayland’da 4, 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya’dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

Turistik alanlar ve tapınaklar ziyarete kapatıldı

Virüsün ülke geneline hızla yayılması sonrası başkent Pekin’de Çin Seddi'nin turistik ziyaretlerin yoğun yapıldığı Badaling, Minshisanling, Cüyongguan kısımlarına bugünden itibaren ziyaretçi kabul etmeyeceği açıklanmıştı. Başkentin en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesi'nin de salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde kapalı olması kararı alınmıştı. Pekin Belediyesi ayrıca kentte Bahar Bayramı çerçevesinde yapılacak tapınak ziyaretleri dahil büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiğini belirtmişti.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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