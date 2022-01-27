Omicron varyantı dünyadaki etkisini sürdürürken, Danimarka'dan tarihi bir adım geldi. Danimarka, koronavirüsü kritik hastalık kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarı ile tüm kısıtlamaları kaldırma kararı verdi.

NORMALLEŞMENİN SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Dünyanın sayılı bilim insanlarından Tyra Grove Krause, koronavirüs salgınında omicron varyantının bittiğini ve Danimarka'da 2 ay içerisinde hayatın normale döneceğini açıklamıştı.

PANDEMİNİN BİTİŞİ İÇİN SÜRE VERMİŞTİ

Tyra Grove Krause yaptıkları yeni araştırmaya göre, son günlerde dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantında hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu belirtti ve bunun Danimarka'daki Covid-19 pandemisinin iki ay içinde bitebileceğine dair umut verdiğini söyledi. Kruse, "Sonuçları iki ay içinde alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon sübvanse etmeye başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" demişti.

Dünya genelinde Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara rağmen Krause aslında pandeminin sonunu getirebileceğini belirterek, 'Omicron önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı sağlayacak. Bittiğinde, eskisinden çok daha iyi bir yerde olacağız' demişti.

HAFİF OLDUĞU İÇİN İYİ BİR BAĞIŞIKLIK SAĞLAYACAK

Krause yüksek derecede bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte edeceğini ve sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını iddia ediyor.

OCAK AYI ZOR GEÇECEK DEMİŞTİ

Krause, önümüzdeki aylarda pandemiyi yenmek için hala yapılması gereken işler olduğunu vurgulamış ve "Omicron Ocak sonunda zirve yapacak ve Şubat ayında sağlık sistemi üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Ama Ocak ayında çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü bunu atlatmak zor olacak." demişti.

VAKA SAYILARINDA REKOR GÖRÜLDÜ

Danimarka'da son haftalarda yeni vakalarda bir artış görüldü. 27 Aralık'ta günlük günlük 41 bin 35 baka bildirdi. Böylelikle pandemi boyunca görülen vaka sayısı rekoru kırılmış oldu. Danimarka nüfusunun yüzde 78,5’i tam olarak aşılandı.