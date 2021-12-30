Aktarılan bilgilere göre 20 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasında The Matrix Resurrections, en çok indirilen korsan film oldu. En popüler 10 torrent sitesindeki indirme sayısının %32'sini oluşturan The Matrix Resurrections'ın ardından ikinci sırayı %16 ile Resident Evil Raccoon City ve üçüncü sırayı da %12 ile Spider-Man: No Way Home aldı.









The Matrix 4 şu anda sinemalarda izlenebiliyor. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor.