Korsan olarak en çok indirilen film The Matrix Resurrections oldu
The Matrix'in dördüncü filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bunun ardından korsan olarak en çok indirilen film The Matrix Resurrections oldu.
30 Aralık 2021, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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Aktarılan bilgilere göre 20 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasında The Matrix Resurrections, en çok indirilen korsan film oldu. En popüler 10 torrent sitesindeki indirme sayısının %32'sini oluşturan The Matrix Resurrections'ın ardından ikinci sırayı %16 ile Resident Evil Raccoon City ve üçüncü sırayı da %12 ile Spider-Man: No Way Home aldı.
The Matrix 4 şu anda sinemalarda izlenebiliyor. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor.
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