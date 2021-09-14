Türkiye Korsan otoparkçılara suçüstü! Yarım saate 25 lira istiyorlardı

Korsan otoparkçılara suçüstü! Yarım saate 25 lira istiyorlardı

Türkiye

Korsan otoparkçılara suçüstü! Yarım saate 25 lira istiyorlardı

İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otopark olarak işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Otopark olarak kullanılan alan mühürlendi

14 Eylül 2021, Salı 11:48 Son Güncelleme:
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Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bina arazisinin, ruhsatsız olarak otopark olarak işletildiği ihbarını alan ekipler geçen Cumartesi adrese gitti. Otoparkta çalışanı B.R., polis ekiplerine yarım saatlik otopark ücretinin 25 lira olduğunu ifade etti.

OTOPARK MÜHÜRLENDİ

B.R. ile burayı işleten E.İ. hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanununun ilgili değnekçilik maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Öte yandan E.İ.'ye sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı. Otopark alanı ise Bakırköy İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)

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