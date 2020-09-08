Türkiye Korsan taksiciden polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

Korsan taksiciden polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

Türkiye

Korsan taksiciden polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

İstanbul'da polis tarafından yolda durdurulmak istenen korsan taksici "En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek polisin üzerine yürüdü. Ateş püsküren sürücü karakola götürülürken o anlar kameraya yansıdı.

08 Eylül 2020, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.



“En son birinizi öldüreceğim ben"  

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

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