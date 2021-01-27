Türkiye Korsanlar tarafından kaçırılan denizci eşinden helallik istemiş

Korsanlar tarafından kaçırılan denizci eşinden helallik istemiş

Türkiye

Korsanlar tarafından kaçırılan denizci eşinden helallik istemiş

Nijerya açıklarında M/VMozart adlı gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk mürettebattan Ünsal Dilsiz'in olay öncesi eşini arayarak helallik istediği ortaya çıktı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz, endişeli bekleyişini sürdürüyor. Nesrin Dilsiz, eşinin korsanların olduğu bilinen bölgeden gemiyle geçmeden önce kendisini arayarak helallik istediğini söyledi.

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, eşinin ve diğer gemicilerin sağ salim bulunmasını bekliyor. Eşi ile yaptığı son görüşmeyi anlatan Dilsiz, "Eşimle en son 19 Ocak’ta konuştum. Bana helallik bile verdi, durup dururken insan helallik verir mi bilmiyorum ama bana helallik verdi. Devlet büyüklerimiz şirket yetkilileri sağ olsunlar, beni her gün arıyorlar. Biliyorum ki cumhurbaşkanımız da bunun için koşturuyor. Bende diğer gemici aileleri gibi çaresiz bir şekilde bekliyorum. Tek isteğim 15 kişinin sağ salim ailelerine kavuşması. İnşallah bir an önce bulunur sevdiklerimize kavuşuruz” dedi.


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