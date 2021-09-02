Korsanlardan kurtulup, koronavirüse teslim oldu

Osman Küçüknalbant 2004 yılında Deniz Kuvvetleri’nden albay rütbesiyle emekli oldu. Denize aşıktı, bu yüzden mesleğe sivil devam etme kararı aldı. Çalıştığı ‘Frigia’ adlı gemi, 23 Mart 2010’da Hindistan açıklarında Somalili korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar gemi ve 21 mürettebatını uzun pazarlıklar sonrasında 30 Temmuz 2010’da serbest bıraktı. Küçüknalbant, ailesine kavuştu ama birkaç ay sonra yine denizlere döndü. Son çalıştığı gemisi Bayraktar Denizciliğe ait ‘BMI EMPEROR’du. Gemi geçtiğimiz hafta İspanya’ya yük götürdü, buradan da Cezayir’e uğradı. Mürettebat her iki limanda da alışveriş için gemiden indi. Bu sırada Küçüknalbant rahatsızlandı ancak gemi yine de hareket etti.

GEMİ KARANTİNADA

Seyir halindeyken Osman Küçüknalbant’ın durumu ağırlaştı. Ateşi iyice yükseldi. İlk müdahaleyi gemideki meslektaşları yaptı. Yunanistan’a ulaştıklarında nefes almakta zorlanıyordu. Önceki gün Yunanistan karasularında deniz ambulansına teslim edildi ancak gemi Türkiye’ye doğru yoluna devam etti. Yunanistan’da yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Küçüknalbant hayatını kaybetti.

Koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği anlaşılınca devreye Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı girdi. Türk makamlarıyla bağlantı kuran Yunan tarafı, geminin ismini ve rotasını bildirerek alarm verdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de gemiyi Çanakkale Boğazı’na girmek için sıra beklerken buldu. Hem gemi hem de mürettebatı karantinaya alındı.



