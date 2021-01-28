19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan’ın Gabon’a geçerek, yarın THY’nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

DHA