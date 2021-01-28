Türkiye Korsanların saldırısına uğrayan gemi ile ilgili flaş gelişme: Türkiye'ye geliyorlar

Korsanların saldırısına uğrayan gemi ile ilgili flaş gelişme: Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye

Korsanların saldırısına uğrayan gemi ile ilgili flaş gelişme: Türkiye'ye geliyorlar

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin yarın Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

28 Ocak 2021, Perşembe 21:28 Son Güncelleme:
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19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan’ın Gabon’a geçerek, yarın THY’nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

DHA

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