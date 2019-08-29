Koruk suyu yaz aylarında serinlemek, kış aylarında da pratik turşu yapmak için sıklıkla tercih ediliyor. Ege’de bağı ve bahçesi olup üzüm yetiştiren hemen hemen herkesin sofrasından eksik etmediği koruk hem turşu ve yemeklerde hem de içecek olarak yaygın olarak tüketiliyor. Peki, Koruk nedir? Koruk suyu nasıl yapılır? Koruk turşusu nasıl yapılır? İşte koruk suyundan hazırlayabileceğiniz tarifler…

Koruk üzümün olgunlaşmamış hali yani ham haline verilen isimdir. Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır ve çıkan su ekşilik olarak kullanılır. Geleneksel Türk mutfağında koruk suyu yemeklerde limon olmadığında kullanılırdı. Saklama koşulları henüz bu kadar gelişmediğinde de koruk suyundan mevsimlik turşu yapılırdı.

Şimdilerde Ege’nin sahil kasabalarında koruk suyunun serinletici bir içecek olarak servis edildiğini görüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş tarifler babaannelerimizin hafıza defterlerinden çıkmaya başladı. İşte koruk suyu ve turşusu da bu tariflerden.

Asırlardır üzümün olgunlaşmamış halinden üretilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan koruk suyunun tarifini denediğinizde sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Koruk üzümün olmamış yani ham halidir. Öncelikle üzüm yetişen bölgelerde koruğu bulmanız daha kolay. Korukları yani ham üzümü alıp çöplerinden ayıklayıp güzelce yıkadıktan sonra derin bir tabakta temiz bir taş ya da havanda ezin. Ezildikten sonra kesinlikle suyunu çıplak elle sıkmaya çalışmayın. Çünkü üzüm suyunun kaşıntı yapan bir özelliği var. Eldiven ya da bir süzek yardımıyla ezilen korukların suyunu aktarın. Eğer bu doğal işlemler yorucu geldiyse ayıklanmış ve güzelce yıkanmış korukları meyve sıkacağından da geçirebilirsiniz. Koruk suyunu küçük şişelere ya da buz kalıplarına doldurup buzluğa atabilirsiniz. Kullanım miktarınıza göre parça parça da ayırabilirsiniz.

Koruk suyu yoğun bir ekşi olduğu için her zaman su ile seyreltip kullanın. İçecek için içine şeker koyup koruk ekşisinden oluşan buz küpünü ve suyu koyup içebilirsiniz.

KORUK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

10 adet biber

3 diş sarımsak

Yarım kilo kadar koruk

1 su bardağı su

Birkaç damla limon (renginin yeşil kalması için)

Öncelikle yukarıda verdiğimiz tarifle koruk suyunu hazırlayın. Koruk suyu su ile seyreltin. Damak tadınıza uygun olarak su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu suyun içerisine sarımsak ve limon suyunu ilave edin. Daha sonra biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. Bu közlenmiş biberleri koruk suyunun içerisine koyup servis edin.

AFİYET OLSUN