Koruk suyu nedir? Koruk suyu nasıl yapılır? Koruk suyu tarifi

Ege mutfağında çok popüler olan koruk suyu, Fransız mutfağında da oldukça kullanılan bir ürün. Peki, koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu neye iyi gelir? Koruk suyu nasıl tüketilir? Evde koruk suyu tarifi...

KORUK SUYU NEDİR?

Olgunlaşmamış üzümlerin ezilip suyunun çıkartılmasıyla hazırlanan koruk suyu, asitli ve ekşi bir içecektir. Batı Avrupa'da çok popüler olan bu içecek, Orta Çağ Avrupası'nda aşçıların en çok kullandığı tatlandırıcılardan biridir.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Öncelikle olgunlaşmamış üzümler, yani koruklar, toplanır.

500 gram koruk, dalları temizlenerek büyük bir tencerenin içerisine alınır.

Üzerini geçecek şekilde su eklenir.

Üzerine bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ve bir su bardağı toz şeker ilave edilerek karıştırılır.

Kısık ateşte 1 saat boyunca pişirilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

Başka bir tencerenin üzerine temiz bir tülbent serilir. Kaynayan koruk suyu, tülbentin üzerinden dökülerek süzülür. Böylece tortuları ayıklanmış olur.

Son aşamada tülbent güzelce sıkılır ve tüm suyun tencereye akması sağlanır.

Elde edilen suyun içerisine ıtır otu ilave edilir ve tekrar kaynatılır.

Kaynayan koruk suyu, oda sıcaklığında soğutulduktan sonra servis edilir. Afiyet olsun.

KORUK SUYU FAYDALARI

Sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığı azaltır.

Göz sağlığına iyi geldiği düşünülür.

Soğuk bir şekilde tüketildiğinde, vücuttaki harareti alır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Ödem oluşması riskini düşürür.

Antioksidan özelliği ile bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesini kolaylaştırır.

KORUK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Koruk suyu, yemeklerden önce sade bir şekilde tüketilebilir.

Koruk suyunu seyreltmek için, yarım bardak koruk suyuna yarım bardak su ve buz ilave edebilirsiniz.

Koruk suyu, salatalara ve yemeklere de ilave edilebilir.



