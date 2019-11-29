Reyhanlı'da koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı 13 yılda 15'ten 108'e yükseldi.Beyaz eşekler bölgede bulunan besi ciler tarafından güçlü olması ve ömürlerinin uzun olması nedeniyle tercih ediliyorlar.





Reyhanlı’da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatılmıştı. Geldiğimiz yılda ise sayıları 108´e yükseldi. Biz çobanlar olarak beyaz eşeklerin koruma altında tutulmasına destek veriyor ve yok olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Çobanlar için faydalı olacak

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.

DHA