Koruncuk yurtları yeni öğrenciler alıyor
Koruncuk Vakfı, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için İstanbul Bolluca ve İzmir Urla’daki Koruncukköyler’de bakım ve barınma ihtiyacını karşılıyor, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veriyor.
08 Haziran 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları’na kız öğrenci alımına başlandı. Başvurular 1 Temmuz’da sona eriyor. Öğrenciler, Koruncuk Vakfı’nın web sitesinden başvuru yapabilir.