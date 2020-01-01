Hamilelik bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği gün başlamaz. Sperm ve yumurtanın döllenmiş bir yumurtaya katılması ve oluşması cinsel ilişkiden sonra altı gün kadar sürebilir. Daha sonra döllenmiş yumurtanın hamileliğe başlaması için uterusun astarına yerleşmesi süreci vardır. Bu da altı gün sürer. Çoğu evde hamilelik testi (eczanelerde satın alabileceğiniz tür), adet dönemi gecikmesinden sonraki süreden sonra hamileliği tespit edebilir.

Hamileliğin ortaya çıkma olasılığını azaltmak için ne yapılabilir?

Hamile kalmak istemiyorsanız ve korunmasız seks yaptıysanız, hamileliğin ortaya çıkma olasılığını azaltmak için korunmasız cinsel ilişkiden sonraki beş gün içinde acil kontrasepsiyon alabilirsiniz.

Acil kontrasepsiyon nedir?

Korunmasız cinsel ilişkiden ya da olabilecek kazalardan sonra, istenmeyen gebeliklerin daha oluşmadan önlenmesi için uygulanan yöntemlerdir.

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