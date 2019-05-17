Koş kızım! O babanın artık yeni bir görevi var

Antalya’da 6.5 aylıkken dünyaya gelen ve yanlış iğne yüzünden 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki Özge’yi Türkiye 2017’de tanıdı.

Alüminyum doğrama ustası olan baba Ali İhsan Yıldırım (40) o zaman 3 yaşında olan kızının yürüyebilmesi için gereken fizik tedavi ücretini karşılayamayınca evine özel bir düzenek kurmuştu. POSTA’nın 4 Mayıs 2017’de manşetine taşıdığı Ali İhsan Yıldırım 150 TL’lik düzenek sayesinde kızına protezle yürümeyi öğretmişti.

Fedakar babanın çabaları duyulunca Antalya Belediyesi devreye girmiş ve Özge’nin fizik tedavi masrafları karşılanmıştı. Yürüme hayali gerçek olan Özge, bu kez koşmak istediğini söyledi. Kızının hayalini gerçekleştirmek için bir kez daha harekete geçen Ali İhsan Yıldırım, eski bir proteze, koşmayı kolaylaştıracak yaylı bir düzenek tasarladı. Ali İhsan Yıldırım, “Kızımın yürümesini nasıl sağladıysam koşmasını da sağlayacağım” dedi.