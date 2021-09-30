Koşari yemek nasıl yapılır? Koşari tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Mısır mutfağının en popüler lezzetlerinden biri olan koşari tarifi, birçok kişi tarafından koçari, koşeri ya da koşer olarak da biliniyor. Peki, koşari yemek nasıl yapılır? Farklı lezzetler denemek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif olan koşari yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
30 Eylül 2021, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
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Alışmış olduğumuz yemeklerden biraz farklı olan koşari yemek tarifi, tadını sevebileceğiniz bir lezzet. Peki, koşari yemek nasıl yapılır? Koşari yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KOŞARİ TARİFİ
Koşari malzemeler
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı makarna
- 1 su bardağı pirinç
- 3 adet domates
- 5 diş sarımsak
- 2 adet kuru soğan
- Tuz, karabiber
- 5 çorba kaşığı zeytinyağı
- 4 çorba kaşığı tereyağı
KOŞARİ YEMEK YAPILIŞI
Nohutları bir gece önceden haşlayın, mercimekleri, makarnayı yumuşayın-caya kadar ayrı ayrı haşlayın. Pirinçleri 3 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun ve 1.5 su bardağı sıcak su dökerek pilav yapın. Soğanı iri halkalar halinde doğrayın ve bir tavada 2 çorba kaşığı tereyağıyla kahverengi olana dek karamelize edin. Domatesi ve sarım-sağı 2 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun, tuz ve karabiber ekleyin. Haşlanmış malzemeleri cam bir tep-siye: en alta makarnaları, üzerine mercimekleri, onun üzerine pirinci, en üste nohutları yerleştirin. Karamelize soğanları da üzerine dökün. Hazırlamış olduğumuz domates sosunu da tepsinin üzerine gezdirin. Ayrı bir tavada kalan 2 çorba kaşığı tereyağını köpürterek yemeğinize dökün.