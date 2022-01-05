KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, CNN Türk canlı yayınında yeni paketin ayrıntılarını açıkladı.





Kurt konuşmasında, "Bizim mikro işletmeler dediğimiz 10 kişiye kadar ve 50 kişiye kadar olan her türlü sektörde artık lokantacıdan tutun perakendeci sektörüne kadar bu istihdam paketinden faydalanabilecek. Buradaki tek şart istihdam edilecek kişinin meslek lisesi, üniversite mezunu ve çalışmamış bir genç olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt, "Genç derken biz burada bir şart aradık 3 yıl içerisinde 6 aydan fazla sigorta girişinin olmaması gerekiyor. Biz bunu geniş tuttuk ve 40 yaşına kadar çıkardık. Asgari ücretle veya farklı bir ücretle çalıştırılma yaşı 16’dır. 16’dan 40’a kadar istihdam edilecek gençler olabilir. Bir hırdavat dükkanını düşünelim yeni mezun birisini işe aldılar. Bu inşaat mühendisliği bölümü olabilir inşaat teknikeri olabilir. İşe alma süreci içerisinde biz başvurumuzda bize bir taahhütte bulunun diyoruz. Sigortasının yapılıp yapılmadığına bakacağız. Askere gidebilir çalışan farklı bir şey olabilir. Böyle bir durumda aynı şartları taşıyan bir başka kişiyi istihdam ettiği zaman biz bunu kabul ediyoruz. İşe alım süreci başladığında ilk taksiti yatırıyoruz.

6 aylık sigorta sürecinin doldurulmasını bekliyoruz. 2’nci taksiti 6’ncı aydan sonra yatıracağız. Bizim temel hedefimiz istihdamın kalıcı olmasıdır. Mikro işletme dediğimiz işletmelerde 2 kişiye kadar küçük işletmelerde 5 kişiye kadar destekliyoruz. 10 kişiye kadar olan işletmeler mikro işletmelerdir. Kuaför de olabilir, bakkal da olabilir her türlü bir kişi bile çalışıyor olsa biz bunu mikro işletme olarak kabul ediyoruz. 10 kişiyi aşıp 50 kişiye kadar olan işletmeleri küçük işletme olarak tanımlıyoruz. Perakende ve hizmet sektörü olabilir bunlarda da biz 5 kişiye kadar müsaade ediyoruz." dedi.

KADINLARA NASIL POZİTİF AYRIMCILIK VAR?

Başkan Kurt, kadınlara uygulanacak pozitif ayrımcılığı "Kadın istihdamını desteklemek için yüzde 10’luk bir artış öngördük. İşletme sahibi kadınsa 110 bin lira olarak vereceğiz. İşletme sahibi erkek ve kadın istihdam ediyorsa 110 bin lira yatıracağız. İşletme bunu bize faizsiz olarak 24 ay içerisinde geri ödeyebilecek. 200 TL aldıysa 200 TL olarak ödeme yapacak." sözleriyle anlattı.

NE KADARLIK BAŞVURU OLDU?

Kurt sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladı biz sistemimize aldık. Bu şu an itibarıyla 5 bin civarında bir başvuru var. Ancak hedefimiz 75 bin kişidir. Mart ayı sonuna da kalmayacağını düşünüyorum. Buradaki temel hedef 75 bin istihdamdır 40 bin civarında işletme olacaktır diye düşünüyorum.

NASIL EVRAKLAR GEREKİYOR DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN?

Bizim 1 ve 2’nci fazımız vardı. 10 bin işletmemiz başvuru yapıp paralarını aldılar. Biraz daha kolaylaştırdık KOSGEB internet sayfası üzerinden esnafımız girdiği zaman gerekli yönlendirme var e-Devlet’e yönlendiriyoruz. Herhangi bir evrak istemiyoruz. Bu kişi taahhüt ediyor çalıştıracağını daha sonra sigorta girişini yapıyor kendisi bunu gördüğümüz zaman da biz vermiş olduğu IBAN numarasına rakamı aktarıyoruz. Önceki fazlardan faydalanan bütün KOBİ’lerimiz 3’üncü fazdan da yararlanabilirler. İstihdamı artırmak istiyorlarsa bu paketten rahatlıkla faydalanabileceklerdir.

Genç istihdam gerçekten çok önemlidir. KOBİ’lerimizin pandemi sürecinde sıkıntıları oldu bunlar aşılıyor. İstihdam rakamlarımız önceki dönemin üzerine çıkmış durumdadır. Biz bu paketle KOBİ’lerimizin gençleri daha fazla istihdam etmesini bekliyoruz. İnşallah temenni ettiğimiz gibi olur.