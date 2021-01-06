Ekonomi KOSGEB destekleri teminatsız verilebilecek

KOSGEB destekleri teminatsız verilebilecek

Ekonomi

KOSGEB destekleri teminatsız verilebilecek

KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

06 Ocak 2021, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

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