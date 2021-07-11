Malazgirt ilçesinde Faruk Halifeoğlu, iş kurma hayaliyle tarım aletleri üreten yerlerde bir süre çırak ve kalfa olarak çalıştı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna sistem üzerinden katılarak sertifika alan Faruk Halifeoğlu, başvurduğu ve projesinin kabul olduğu KOSGEB'den aldığı 200 bin lira makine hibe desteği ile açtığı iş yerinde tarım aletleri üretimi yapıp yurt dışı, bölge il ve ilçelere pazarlamayı hedefliyor.

KOSGEB’in desteğinden yararlanarak, genç yaşta kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Halifeoğlu şunları söyledi:

"Aldığım 200 bin lira destekle makineleri aldım. Bundan sonrasını kendi imkanlarımla yapacağım. Çok şükür kendi iş yerimi kurdum ve şu an yanımda 3 kişi çalışıyor. Birkaç güne ham madde Konya’dan geldiği zaman imalata başlayacağız. İnsanın kendi memleketine yatırım yapması güzel. Hem ülkene hem memleketine hem de çevrene faydan oluyor. Allah devletimize zeval vermesin KOSGEB olmasaydı bu işyerini açamayabilirdim. Atölyede uzatmalı kepçe, kova devirmeli, tesviye küreği ve tohum serpme çeşitlerini üreteceğiz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesine kadar bayii olarak ürettiğimiz aletleri göndereceğiz."

Asena TUTAR / DHA