Uzkurt, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin birçok alanda tedbir aldığını söyledi. Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde salgına karşı aldığı tedbirler bakımında en üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Uzkurt, "Alınan tedbirleri değerlendirdiğimizde çok stratejik kararlar verildi. Bu süreçte arz ve talep sıkıntısı bir arada olduğu için ülke olarak aldığımız tedbirler iki tarafı da ayakta tutacak şekilde alındı. Tedbirler salgın sürecini en az hasarla atlatmamız için önemli. Salgının kısa sürmesi durumunda bu süreçten en avantajlı çıkacak ülkelerden olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin bu konuda son derece hassas hareket ettiğini belirten Uzkurt, her gün yeni politikaları devreye aldığını vurguladı.

Projelere 4 ay ek süre

Uzkurt, bu süreçte devam eden projelere 4 ay süre verdiklerini anlatarak, KOBİ'lerin taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ve onların yanında olacaklarını bildirdi.

KOSGEB olarak Kovid-19 sürecinde üretim yapacak sektörlere de destek sağlayacaklarını belirten Uzkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 kapsamında ihtiyaç duyulan maske, koruyucu gözlük, elbise, dezenfektan ve temizlik ürünlerin yerli üretimine 6 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz. Bunun yüzde 70'i geri ödemeli, yüzde 30'u geri ödemesiz. 4 milyon 200 bin lirasını ilerleyen dönemlerde geri ödemeli olarak kullanacaklar, geriye kalan 1 milyon 800 bin liralık kısmını da geri ödemesiz hibe şeklinde kullanacaklar. Müracaatları kısa sürede değerlendirip, sonuçlandırıp firmalarımıza desteği sağlayarak bunların üretimini de başlatmak istiyoruz. Burada önemli bir fırsatın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ciddi müracaatlar var."

İşletmelerin personel çıkarmama konusunun hem firma hem de sosyal açıdan önemli olduğunu vurgulayan Uzkurt, "Salgın var diye nitelikli bir personeli işten çıkardığı zaman yarın süreç sonunda işler açıldığında ihtiyaç duyacağınız o nitelikteki personeli tekrar bulamayabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Uzkurt, dijitalleşmenin bundan sonra çok önemli olacağını ifade ederek, "KOSGEB olarak süreç öncesinde KOBİ'lerimizin dijitalleşmesini artırmak için bu alanda bir destek çağrısına çıkmıştık. Bundan sonraki süreçte elektronik ticaret, online satış ve dijitalleşme konusunda yeni programlarımız olacak, bunları çalışıyoruz." dedi.

KOBİ'lerin salgın sürecinde uzun vadeli finansman bulmalarının önemli olduğuna dikkati çeken Uzkurt, KOBİ'lerin iş birliği yaparak bu süreci idare etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Uzkurt, imalat sanayi, sağlık, gıda, tekstil gibi alanlarda KOBİ'leri çok ciddi fırsatlar beklediğini ifade ederek, bugün farklı ülkelerden bu sektörlerden ciddi talepler alan firmalar olduğunu ve yeni taleplere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 sürecinin etkilerini görmek için anket çalışması yapıldı

KOBİ'lerin bu salgın sürecinden etkilendiğini anlatan Uzkurt, şunları kaydetti:

"KOSGEB olarak bir piyasa araştırması yaptık. Kovid-19 sürecinin KOBİ'lerimize olan yansımalarının ne olduğu üzerine yaklaşık 17 bin 500'e yakın KOBİ ile anket çalışması yaptık. Veri toplama süreci tamamlandı, bunların analizlerini yapıyoruz. Bu kapsamlı bir rapor olacak. Burada öne çıkanlara baktığımızda KOBİ'lerimizin talep daralmasından etkilendiklerini görüyoruz. Alacakları temin konusunda birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. İşletmelerin günlük çalışma sermayelerini temininde birtakım finansmana erişim sorunlarını yaşadığını da görüyoruz."

İşten çıkarma konusunda KOBİ'lerin bu süreçte çok hassas davrandığını gördüklerini aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:

"KOBİ'lerimizin yüzde 87,9'u hiçbir işçisini çıkarmadığını bize söylüyor. Yüzde 4'ü de işçi çıkarmak yerine işçisine ücretsiz izin ve evden çalışma gibi seçenekler sağladığını görüyoruz. Yüzde 91 oranında KOBİ'lerimizin işçi çıkarmadığını görüyoruz. Bu sevindirici bir durum. Ankete katılan KOBİ'lerin bu süreçte algılarını da ölçmeye yönelik birtakım sorularımız vardı. Bazı sektörler ümitvar iken bazıları karamsar. İmalatçı KOBİ'lerin bu sürecin sonunda piyasaların açılacağı ve ülkemizdeki KOBİ'leri ciddi fırsatların beklediği yönünde bir algısı var. Turizm sektöründeki KOBİ'ler imalatçılara göre karamsar."

AA





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