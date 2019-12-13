Bu yıl 11’incisi Priştine’de düzenlenen Kosova Moda Haftası’nda Balkanlar’ın en iyi 16 modacısı, defile yaptı. Ulusal kanal RTV 21’den canlı yayınlanan organizasyonda, tek Türk modacı olarak Hasan Altın, İğne İplik Modaevi’yle Türkiye’yi temsil etti. 15 modelle defilesini gerçekleştiren tasarımcı, izleyenlerden tam not aldı.

İğne İplik Modaevi hakkında

Türkiye'yi temsil eden modaevi, kurumsal interet sitesinde kendini şöyle tanıtıyor:'1996 yılında girdiği gelinlik ve damatlık sektöründe ilk günden bu yana özel tasarımlarıyla ön plana çıkmayı ve müşterilerinin en mutlu günlerinde mutluluklarına mutluluk katmayı ilke edinmiştir.'