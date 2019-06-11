Kostas Sloukas'ın babası vefat etti

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas vefat etti

11 Haziran 2019, Salı 22:44
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Kostas Sloukas'ın babası vefat etti

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas’a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." 

İSTANBUL (İHA)

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