Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak köstebek pasta tarifi, evde yapabileceğiniz enfes lezzetlerden birisi. Peki, köstebek pasta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten köstebek pasta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Köstebek pasta malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 kabartma tozu

1 vanilya

Kreması için:

1 poşet krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İçi için;

4 adet muz

KÖSTEBEK PASTA YAPILIŞI

Tüm malzemelerinizi dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.

Yumurtaların beyazları ile sarılarını ayırın.

Şekerin yarısını yumurta sarılarına, diğer yarısını da yumurta beyazlarına ekleyin.

Beyazları iyice köpürene kadar, sarıları ise şeker eriyene kadar iyice çırpın. Sarıların içine sıvı yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Vanilya, kabartma tozu, kakao ve unu eleyerek malzemelere ekleyip mikserle iyice çırpın.

Yumurta beyazlarından elde ettiğiniz köpüğü de hamurunuza ekleyip bir spatula yardımıyla hafif hafif karıştırın ve homojenleşmesini sağlayın.

Kelepçeli kek kalıbınızın tabanını yağlı kağıt ile kaplayıp kek karışımını kalıba boşaltın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.

Çıkarıp soğumaya bırakın. Bu esnada kremanızı hazırlayın.

Krem şanti, toz krema ve sütü mikserle çırpın.

Damla çikolataları ekleyip karıştırın. Muzlarınızı da uzunlamasına dilimleyin.

Soğuyan kekinizin ortasını kaşıkla oyarak bir havuz elde edin.

Muzları bu havuza yerleştirip üzerine kremayı kubbe gibi olacak şekilde doldurun.

Kekin içinden çıkan parçaları robotta çekip kremanın üzerine dökün.



