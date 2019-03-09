Köstebek personel şüphesi

Vatandaş tarafından yapılan ihbarların hangi yöntemle sızdırıldığı ile ilgili kurumlar arası bilgi paylaşımı yapılırken Yeşil Dedektör uygulamasını hazırlayan şirketin Dijital Ürün Müdürü Göksel Gören “Biz de şaşkınız. Sistem güvenlik yapısı tekrar gözden geçirildi” dedi. Gören şöyle devam etti: “İşletmelere verildiği iddia edilen ihbar listelerinin bizim yönetim panelinden mi yoksa başka sistemden mi alındığına bakacağız. Bizim tahminimiz Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi’nde görev yapan bir personelin alıp gönderme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor.

Yeşil Dedektör ihbarları da buraya düşüyor. Yeşil Dedektör uygulamasına ait sunucu güvenlik önlemleri çok üst düzeyde. O yüzden buradan sızma ihtimali çok mümkün gözükmüyor. Zaten Yeşilay genel müdürlük seviyesinde konuyu takip ediyor.”

SIZINTIYI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti avukatı Zehra Nur Gürel, “Eğer sızma varsa yazılımdan kaynaklı bir şey mi yoksa Sağlık Bakanlığı’nda çalışan bir personel mi içerden sızdırdı bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildi, onların elindeki bilgileri de rica ettik” diye konuştu.



